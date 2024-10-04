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حوادث

غدا، أولى جلسات محاكمة إمام عاشور بتهمة الاعتداء على فرد أمن داخل مول شهير

امام عاشور، فيتو
امام عاشور، فيتو

تنظر محكمة أكتوبر غدا أولى جلسات محاكمة إمام عاشور في الاعتداء على فرد أمن داخل مول بالشيخ زايد.

وأحالت النيابة العامة بالشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد وإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام لنيابات أكتوبر إمام عاشور لاعب النادي الأهلى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمة ضرب فرد أمن بمول في الشيخ زايد. 

وواجهت نيابة الشيخ زايد تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة زايد أول وثاني، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.

ودافع عاشور عن نفسه بأنه تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، تخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول على إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأضاف لم يعتد عليه بالضرب، ولكنه حاول جذب التليفون المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، قائلا:"بتصور ايه" وحاول أخذ هاتفه منه.

وتابع أن فرد الأمن ابتعد عنه، فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يضربه أو يدفعه على الارض، وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة، قائلا: الواقعة كانت شد وجذب.

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