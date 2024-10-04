تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في قمة دوري الكرة النسائية

أعلن النادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة نادي الزمالك في المباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.

ويستضيف فريق الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي، في سنة أولى قمة على صعيد كرة القدم النسائية، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية

وتقام مباراة الأهلى والزمالك في الكرة النسائية على ملاعب الأبيض في ميت عقبة اليوم الجمعة في تمام الساعة 4 عصرا.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمباراة.

وتدير مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية المحكمة شاهندة مغربي.

ولأول مرة يقوم ناديا الأهلي والزمالك بتأسيس فريق للكرة النسائية للحصول على رخصة الأندية المحترفة.