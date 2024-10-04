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حوادث

غدا، الحكم في دعوى عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها غدا السبت في الطعن بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.

بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزارى رقم 1173 لسنة 2000 لاستثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور فى المساواة بين المواطنين.
 

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