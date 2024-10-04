غرق فناء مدرسة في مياه الصرف الصحي ببورسعيد (صور)

غرق فناء مدرسة محمد السيد وحسن بدراوي التجريبية للغات نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، في مياه الصرف الصحي، صباح اليوم الجمعة، مما تسبب في انبعاث رائحة كريهة من المدرسة.



وانتقلت الإدارات المعنية بحي الشرق في بورسعيد، برئاسة لمياء الجيار، إلى المدرسة لإصلاح كسر ماسورة مياه 8 بوصة بمحيط المدرسة في منطقة الجولف بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

غرق مدرسة ببورسعيد، فيتو

وأكد الحي في بيان له، أنه جرى إصلاح الماسورة، ويجرى حاليا متابعة أعمال شفط كميات كبيرة من المياه بسيارات الشفط التابعة للحي، وجار العمل تباعا لحين الانتهاء من تجمع المياه، وردم الحفرة وإعادة الشيء لأصله بعد أعمال التصليح.

غرق مدرسة ببورسعيد، فيتو

غرق مدرسة ببورسعيد، فيتو

غرق مدرسة ببورسعيد، فيتو