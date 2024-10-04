قبل طرحها بالمعارض، أسعار ومواصفات سيارات هافال جوليان برو
سيارات هافال، طرح السوق المحلي للعلامة التجارية هافال، سيارتها هافال جوليان برو الجديدة بالسوق المحلي أمس الخميس، ومن المقرر توفيرها في المعارض يوم الأحد المقبل.
أسعار سيارات هافال جوليان برو في السوق المصري
أسعار سيارات هافال جوليان برو يصل سعرها هاي ديلوكس مليون و480 ألف جنيه.
حصلت سيارات هافال بمحرك سعة 1500 سي سي وناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات وعزم دوران 220 نيوتن متر وجر أمامي وناقل حركة 7 سرعات ديوال كلاتش. كما تأتي بخزان وقود سعة 55 لتر واقتصادي في الوقود بواقع 13.7 كم لكل لتر وقود مع سرعة قصوى تبلغ 185 كم في الساعة وتسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 9.6 ثانية.
حصلت سيارات هافال جوليان برو علي العديد من التجهيزات أبرزها كاميرا محيطية وركن تلقائي والعديد من الوسائد الهوائية. ويوفر التصميم الانسيابي للسيارة ثبات على الطريق.
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