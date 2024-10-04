إعلان القائمة النهائية وإطلاق استمارات التقدم للدفعة الثانية لبرنامج "رواد وعلماء مصر"
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القائمة النهائية للدفعة الثانية لجهات القطاع الحكومي المُستوفاة لنموذج إبداء الرغبة للالتحاق بالبرنامج، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
إعلان القائمة النهائية وإطلاق استمارات التقدم للدفعة الثانية لبرنامج "رواد وعلماء مصر "
ويأتي ذلك في إطار متابعة برنامج "رواد وعلماء مصر" الذى تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتقوم بتنفيذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وكذا إعلان إطلاق استمارات التقدم للأفراد العاملين في تلك الجهات، وبدء التقدم من خلال الرابط:
علمًا بأن آخر موعد لاستقبال الاستمارات هو 15 نوفمبر 2024
ولمزيد من الاستفسارات يمكن للمتقدمين التواصل عبر البريد الإلكتروني
جدير بالذكر أن برنامج "رواد وعلماء مصر" يهدف إلى بناء قدرات الكوادر المصرية العاملة في القطاعين الحكومي والخاص من خلال توفير منح دراسية لبرامج الماجستير، ودراسات ما بعد الدكتوراة، وبرامج تدريبية قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
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