افتتاح مسجد عباد الرحمن بسوهاج الجديدة

أوقاف سوهاج تفتتح اليوم مسجد عباد الرحمن وذلك بحضور اللواء الوزير الدكتور عبد الفتاح نور الدين سراج، محافظ سوهاج والدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج والدكتور محمد عبدالهادى نائب الوزير المحافظ والدكتور محمد حسني عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف.

حضر الافتتاح أيضا الدكتور أحمد الشطورى رئيس حى غرب الدكتور على لطفى رئيس حى شرق والأستاذ هلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج الأستاذ حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أن من أسباب النصر

الرفقُ والرحمةُ بالضعفاءِ: لأنّهُم كانُوا سببًا في النصرِ وسعةِ الرزقِ في جميعِ المعاركِ، وفي ذلك يقولُ النَّبِيُّ ﷺ: “هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ؟!”(البخاري). قال ابنُ بطالٍ: "وتأويلُ ذلكَ أنَّ عبادةَ الضعفاءِ ودعاءَهُم أشدُّ إخلاصًا وأكثرُ خشوعًا؛ لخلاءِ قلوبِهِم مِن التعلقِ بزخرفِ الدنيَا وزينتِهَا وصفاءِ ضمائرِهِم مِمَّا يقطعُهُم عن اللهِ، فجعلُوا همَّهُم واحدًا، فزكتْ أعمالُهُم، وأُجيبَ دعاؤُهُم”. (شرح ابن بطال).

وكيل الأوقاف يؤكد فى خطبته على الاصطفاف والاجتماع على قلب رجل واحد

وأضاف وكيل الوزارة أن الاصطفافُ والاجتماعُ: حيثُ كانُوا على قلبِ رجلٍ واحدٍ لحمايةِ أراضِينَا ومقدساتِنَا، بعيدينَ عن التفرقِ والاختلافِ، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:” الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ , وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ … “. ( أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه).

يذكر ان مديرية الأوقاف بسوهاج افتتحت اليوم مسجد الإيمان عزبة الحيط- القرعان جرجا ومسجد الرحمن نجع أبوخشبة العوامية ساقلته (أهلى) ومسجد الصديق،ش العشرين مدينة ناصر،أخميم.

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