الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مصر ترحب بدعم مجلس الأمن لسكرتير عام الأمم المتحدة وتجدد تضامنها معه

السفير تميم خلاف،
السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فيتو

أعرب السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب جمهورية مصر العربية بالدعم الذى أبداه أعضاء مجلس الامن أمس، لـ أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة فى ظل الحملة المغرضة التى تشنها إسرائيل عليه وإعلانها مؤخرا اعتباره شخصا غير مرغوب فيه.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية دعم مصر الكامل وتضامنها مع انطونيو جوتيريش الذى انحاز طوال فترة عمله ومسيرته المهنية لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ والقيم الأممية النبيلة الداعية لاحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحقيق العدالة واحترام حق تقرير المصير.

كما أشاد بدوره المشهود فى دعم السلم والأمن الدوليين ومواقفه الأخلاقية الملهمة التى يدافع عنها بإخلاص وقناعة كاملة سيشهد لها التاريخ.

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​ الأمم المتحدة انطونيو جوتريش مجلس الامن

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