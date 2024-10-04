الخارجية تتابع ملابسات حادث مصرع مصريين في إطلاق النار بالمكسيك
تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ملابسات حادث إطلاق النار فى المكسيك الذي أسفر عن مصرع عدد من المواطنين المصريين.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وجه القطاع القنصلي بالوزارة والسفارة المصرية فى المكسيك بمتابعة الواقعة عن كثب والتواصل مع السلطات المكسيكية للوقوف على ملابسات الحادث.
وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.
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