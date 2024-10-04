الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مركز الزينية يتفقد مشروع الصرف الصحي في الأقصر (صور)

أثناء الجولة
أثناء الجولة

قام العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية في الأقصر  بالمرور وتفقد أعمال توريد المحابس وأعمال تركيب خزان الحماية من المطرقة المائية بواسطة شركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر، وذلك بحضور حنان محمد يوسف رئيسة قرية الزينية بحرى ومهندس وائل حجاجي  مدير مشروعات الأقصر فرع البحر الأحمر ومسئول الشركة المنفذة حسب الله أحمد محمد مدير مشرفين تنفيذ.

مشروعات الصرف الصحي

 

وأكد رئيس مركز الزينية بالأقصر أن أعمال المشروع تسير وفقًا للجداول الزمنية المقررة، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة تكثف ورديات العمل لإنهاء المشروع وبدء تشغيله نهاية أكتوبر الجارى.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات التنموية والمخططات الزمنية المعدة بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر لافتتاح وتشغيل مشروع صرف صحي الزينية بحرى.


كانت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر كشفت عن الجدول الزمني لمشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة الزينية الذي تجاوز التكلفة المالية له مليار جنيها عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

وأكدت أن المدامود بحري (الرئيسية) تم التشغيل يوم الثلاثاء الماضي،الزينية بحري 31 أكتوبر الجارى، والصعايدة 31 يناير المقبل، ومدامود العجوز 31 مارس المقبل، والزينية قبلي 30 أبريل المقبل، والعشي 31 مايو المقبل، والمدامود قبلي 30 يونيو المقبل.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر مركز الزينية خزان المطرقة الصرف الصحي الزينية بحري اهالي الاقصر

مواد متعلقة

بتكلفة 23 مليون دولار، محافظ الأقصر يتفقد محطة الهنادي لمياه الشرب وخط الطرد (صور)

وفاة سائحة ألمانية بأزمة قلبية في فندق بالأقصر

ورشة عمل لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية بمدارس الأقصر (صور)

الأكثر قراءة

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، وهذه أسعار الخضراوات في سوق العبور

وفاة نجل الفنان خضر حسن

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الأهلي يلتقي الزمالك اليوم في ديربي الكرة النسائية.. ميت عقبة تحتضن المواجهة التاريخية بالدوري.. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة

نصر أكتوبر يوقظ شعلة الإبداع داخل عمالقة الموسيقى المصرية (فيديوجراف)

مصدر بالأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة في مران الأحد

بإجمالي 1.75 تريليون دولار.. أغنى 10 أثرياء في العالم حتى شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

شركة روسية تخطط لإطلاق 160 قمرا صناعيا بحلول عام 2030

عالم يكشف كواليس رصد أقوى توهج على الشمس منذ عام 2017

مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، و50 مليار دولار تفصله عن ماسك

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالأسواق

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بإجمالي 1.75 تريليون دولار.. أغنى 10 أثرياء في العالم حتى شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، البراء بن معرور "أول من بايع وأول من صلى نحو الكعبة"

تفسير حلم استلام الراتب في المنام وعلاقته بكثرة الهموم والأزمات

ما هي الصاخة وعلاقتها بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية