رئيس مركز الزينية يتفقد مشروع الصرف الصحي في الأقصر (صور)

قام العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية في الأقصر بالمرور وتفقد أعمال توريد المحابس وأعمال تركيب خزان الحماية من المطرقة المائية بواسطة شركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر، وذلك بحضور حنان محمد يوسف رئيسة قرية الزينية بحرى ومهندس وائل حجاجي مدير مشروعات الأقصر فرع البحر الأحمر ومسئول الشركة المنفذة حسب الله أحمد محمد مدير مشرفين تنفيذ.

مشروعات الصرف الصحي

وأكد رئيس مركز الزينية بالأقصر أن أعمال المشروع تسير وفقًا للجداول الزمنية المقررة، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة تكثف ورديات العمل لإنهاء المشروع وبدء تشغيله نهاية أكتوبر الجارى.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات التنموية والمخططات الزمنية المعدة بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر لافتتاح وتشغيل مشروع صرف صحي الزينية بحرى.



كانت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر كشفت عن الجدول الزمني لمشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة الزينية الذي تجاوز التكلفة المالية له مليار جنيها عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

وأكدت أن المدامود بحري (الرئيسية) تم التشغيل يوم الثلاثاء الماضي،الزينية بحري 31 أكتوبر الجارى، والصعايدة 31 يناير المقبل، ومدامود العجوز 31 مارس المقبل، والزينية قبلي 30 أبريل المقبل، والعشي 31 مايو المقبل، والمدامود قبلي 30 يونيو المقبل.

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