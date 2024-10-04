عبد الغفار يبحث مع سفير السويد توسيع فرص الاستثمار في الرعاية الصحية

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، هوكان إيمسجورد سفير دولة السويد بمصر، لبحث التوسع في خلق فرص استثمارية طبية مشتركة، بهدف تطوير قطاع الرعاية الصحية.

عبدالغفار: الرئيس السيسي يعطي أولوية للملف الطبي

بدأ الدكتور خالد عبدالغفار، حديثه بالترحيب بسفير دولة السويد، والوفد المرافق له الذي يضم ممثلين من فريق الرعاية الصحية، وعدد من ممثلي الشركات السويدية، مثمنًا أهمية الزيارة في توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعطي أولوية للملف الطبي، ويحرص على التوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والذي يأتي ضمن خطة الدولة للتنمية الشاملة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجانبين بحثا التوسع في التعاون بالمشروعات الصحية، حيث تم مناقشة وضع آليات للتعاون في بناء وتطوير المنشآت الطبية، وفقًا للمعايير العالمية في الجودة والكفاءة، كما تطرق الاجتماع للنقاش حول بحث التعاون في إدارة وتشغيل المستشفيات.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع شهد استعراض عددٍ من المواقع والمشروعات الصحية الذكية والخضراء، كنماذج جاهزة للاستثمار الصحي، لبحث العمل المشترك لتوفير خدمات طبية وعلاجية ذات كفاءة، كما استعرض الجانبان أهم مقومات النجاح التي تساهم في الارتقاء بالبنية الصحية وتطوير جودة الحياة الصحية بكلا البلدين، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة المصرية على تقديم أفضل ما لديها لضمان استدامة علاقات الصداقة القوية مع السويد، والتعاون في مشاركة البيانات والخبرات المعرفية لتطوير النظم الصحية بالبلدين.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن التواصل المستمر وعقد الاجتماعات الدورية، من أهم عوامل نجاح الشراكة المصرية السويدية، مضيفًا أن الجانبين بحثا التعاون في استقبال وإرسال الوفود لتدريب الفرق الطبية وإطلاعهم على آليات العمل الصحي بالدولتين، الأمر الذي يؤتي بثماره في رفع كفاءة القوى البشرية بمصر والسويد.

كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون بالتوسع في ملف الأدوية عن طريق تبادل المعلومات وبناء القدرات في نقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة الدواء، وتوطين صناعة الأدوية لتغطية السوق المحلي والعمل على التصدير لدول إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص وتوحيد الجهود للعمل سويًا مع الجانب السويدي، للاستثمار في القطاع الطبي بمختلف مجالاته، مشددا على أن مصر تمتلك كوادر ومهارات حقيقة في هذا المجال، وحريصة على التعاون مع دولة كبيرة بحجم دولة السويد، باعتبارها واحدة من الدول الناجحة في الاستثمارات الطبية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن الاجتماع بحث التوسع وزيادة الخدمات والاستشارات بملف (التطبيب عن بُعد)، والتشارك في نقل ملفات المرضى دون الحاجة إلى نقلهم، فضلًا عن عرض التقارير الطبية للمرضى على أفضل الخبراء من الجانبين المصري والسويدي، والوصول إلى قرارات وآراء دقيقة من شأنها الإسراع في تحديد العلاج المناسب.

الارتقاء بالقطاع الصحي، وتطلعه نحو زيادة الاستثمارات الطبية

ومن جانبه، ثّمنَ سفير السويد، الجهود المصرية في الارتقاء بالقطاع الصحي، وتطلعه نحو زيادة الاستثمارات الطبية بمختلف مجالاتها، لتوفير خدمات صحية وعلاجية آمنة وشاملة، معربًا عن بالغ سعادته لتعزيز التعاون وفتح آفاق مشتركة للاستثمار مع الجانب المصري، مؤكدًا رغبة بلاده في دعم هذا التعاون واستمراره، لما لدى مصر من تطلعات وقدرات تؤهلها لحجز مكانة جيدة ضمن البلدان المتقدمة عالميًا في المجال الصحي.

حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة ألفت غراب رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “أكديما”، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، ومازن علاء الدين المشرف العام على التنمية الدولية بهيئة الرعاية الصحية.