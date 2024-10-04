حبس عاطل لحيازته 8 قطع سلاح نارى فى البحيرة
قررت النيابة العامة حبس عاطل بالبحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (بندقية خرطوش – 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
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