الجمعة 04 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس عاطل لحيازته 8 قطع سلاح نارى فى البحيرة

ضبط عاطل بحوزته سلاح
ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى فى البحيرة

قررت النيابة العامة حبس عاطل بالبحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (بندقية خرطوش – 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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النيابة العامة البحيرة الأسلحة النارية والذخائر قطاع الأمن العام

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