القديس غريغوريوس، فيلسوف الكنيسة الأرثوذكسية

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس غريغوريوس الثيئولوغوس.

قصة القديس غريغوريوس

سنة 107 للشهداء ( 391م ) تنيَّح القديس غريغوريوس النزينـزى الناطق بالإلهيات. وهو ابن غريغوريوس أسقف نزينـز.

وُلِدَ هذا القديس سنة 328م في بلدة إريانزو من أعمال نزينـز. ولما بلغ سن الشباب أرسله والده إلى مدارس قيصرية الكبادوك ثم إلى الإسكندرية. ثم إلى أثينا. فتعلم المنطق والشعر والفصاحة والفلسفة والعلوم اللاهوتية. وقد أمضى في ذلك اثنتي عشرة سنة. صادق خلالها القديس باسيليوس الكبير. واتفق كلاهما على حياة التكريس.

رجع غريغوريوس إلى وطنه وظل يساعد أباه في أعمال الرعاية، لأنه كان قد بلغ سن الشيخوخة. فرسمه أبوه قسًا سنة 361 م. ولما ارتقى القديس باسيليوس إلى رئاسة الكهنوت في قيصرية الكبادوك، رسم صديقه غريغوريوس أسقفًا على سازيما سنة 372م لكنه لم يدخل الإيبارشية، لأنها كانت موضع نزاع بين القديس باسيليوس والأسقف أنتيموس، ومنعه جنود الإمبراطور فالنس الأريوسى من دخولها.

عاد إلى نزينـز ليساعد أباه في أعمال الأسقفية. وبعد نياحة والده سنة 374م، مضى إلى دير منفردًا به للعبادة والتأمل مدة خمس سنوات. ثم ذهب إلى القسطنطينية سنة 379م تحت إلحاح شعبها الأرثوذكسي الذي أتعبه الأريوسيون بتعاليمهم الفاسدة. وهناك ردّ كثيرين من الأريوسيين إلى الإيمان المستقيم. وكانت النية تتجه إلى تثبيته بطريركًا على القسطنطينية ولكن لما اجتمع المجمع المسكوني الثاني عام 381م، بحث المجتمعون هذا الأمر فاعترض الوفد المصري على هذا بسبب أنه سبقت رسامته على إيبارشية أخرى. فترك القسطنطينية بعد أن ودع الأساقفة والشعب بخطاب مؤثر للغاية. وذهب إلى نزينـز، ليقاوم بدعة أبوليناريوس. وبعدها انفرد في أريانز مع بعض النساك، حيث ألف رسائل عديدة ضد الأريوسية وغيرها من الهرطقات. أخيرًا رقد في الرب، وتلقبه الكنيسة بالثيئولوغوس ( أي الناطق بالإلهيات ) بسبب عظاته اللاهوتية العميقة، كما إنه يُنسب إليه القداس الغريغوري.