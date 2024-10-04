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رياضة

سواريز عن بيلسا: لا يقول صباح الخير للاعبين

سواريز
سواريز

انتقد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، مدرب منتخب بلاده الحالي مارسيلو بيلسا بسبب تعامله مع اللاعبين في الفترة الماضية.

وأعلن سواريز منذ عدة أسابيع، اعتزاله اللعب دوليا بشكل نهائي، وكانت مباراة أوروجواي ضد باراجواي صباح يوم السبت 7 سبتمبر الماضي، هي الأخيرة له مع منتخب بلاده.

قال لويس سواريز في تصريحات حسب ما نقلته صحيفة آس: “علاقة مارسيلو بيلسا احترافية فقط، ولكن معاملته مع اللاعبين والجماهير وحتى العاملين كانت سيئة، وقد منع بعض اللاعبين من التعامل مع العاملين أو إجراء أي اتصال بينهم”.

وأضاف مهاجم منتخب أوروجواي السابق: “عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات كمدرب حول من يلعب أو أي إجراء فني، فهذا حقك اتخذ ما تريد، ولكن في النهاية هذه أوروجواي، وهؤلاء اللاعبين والعمال يتواجدون منذ سنوات طويلة، ونحن قد رأيناهم منذ سنوات طويلة ونعمل سويًا”.

وتابع: “ما يعيشه المنتخب الوطني يؤلمني، وهناك زملاء لن يخرجوا ويقولوا ذلك، وهذا أمر مفهوم، ولكني يمكن أن أقوم بكتاب عن كوبا أمريكا وما حدث فيها”.

وشدد لويس سواريز، بأن هناك العديد من اللاعبين الذين فكروا في الاعتزال لعدم رغبتهم في اللعب مع مارسيلو بيلسا، حيث أكد بأن هناك بعض اللاعبين الذين عقدوا اجتماعا ليطلبوا من المدرب أن يقول لهم صباح الخير على الأقل.

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المهاجم لويس سواريز منتخب أوروجواي‌ المدرب مارسيلو بيلسا

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