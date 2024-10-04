ضبط عامل وبحوزته مخدرات وسلاح فى سوهاج

تمكن رجال مباحث مركز طما من ضبط عامل دائرة المركز وبحوزته عدد من أكياس البودرة وطربة حشيش وفرد روسي محلى الصنع وعدد من الطلقات الحية ومبلغ مالى وهاتف محمول تحرر المحضر وأحيل المتهم للنيابة للتحقيقات

اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بضبط عامل وبحوزته 43 كيس بودرة وطربة حشيش بطما

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمود ذكى رئيس مباحث مركز طما بتمكن الرائد أحمد رشاد المعاون الاول والنقيب مدحت ماضى من ضبط عامل يدعى محمد.ك م عمرة 27 سنة وبحوزته 43 كيس بودرة وطربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول وفرد روسي محلى الصنع وثلاث طلقات حية عيار 7.62× 39

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة

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