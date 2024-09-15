رجال المباحث تضبط هاربا من تنفيذ ١٠١ حكم قضائي بطما

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طما من ضبط شخص هارب من تنفيذ ١٠١ حكم قضائي، يدعى محمد ا. ا.، من بندر طما، عمره يناهز ٤٥ سنة.

سقوط هارب من تنفيذ أحكام ببندر طما

وكان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية، من الرائد محمود زكى رئيس مباحث مركز شرطة طما، يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط (أحد الأشخاص، مطلوب التنفيذ عليه فى ١٠١ حكم حبس فى قضايا "تبديد - شيكات- نصب")، بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت ما يقارب حال تواجده بدائرة المركز.

وبمواجهته، بالاحكام الصادرة ضده أقر بها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

