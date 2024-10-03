بالأجهزة الجديدة، خطوات الكهرباء للكشف عن سارقي التيار

تصدرت سرقة التيار الكهربائي عنوان مواقع البحث، خاصة في ظل جهود الدولة المصرية للقضاء على ظاهرة ارتفاع نسبة الفقد علي الشبكة الموحدة للكهرباء بسبب ارتفاع معدلات سرقة التيار.

من جانبها، وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة عاجلة وبرامج عمل لشركات التوزيع التابعة لها للحد من الفاقد الفني والتجاري، والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات، وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة وتطوير وتحديث الشبكات.

خطوات مراقبة استهلاك الكهرباء على شبكات التوزيع

وقالت مصادر مطلعة بـوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: إن الوزارة تدرس التعاون مع شركات القطاع الخاص لمراقبة استهلاك الكهرباء على خطوط الكهرباء، حيث عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا مع مسئولي شركة هواوي الصينية لبحث بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وتقييم تجربة حساب الاستهلاك والفاقد التي تقوم عليها شركة هواوي فى إحدى شركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة.

دراسة التعاون مع شركات القطاع الخاص لمواجهة سرقة التيار

وأضافت المصادر أن وزير الكهرباء بحث أيضا مع مسئولي الشركة الصينية تقييم التجربة الخاصة بمنظومة التوزيع الذكي والذي جرى تطبيقها فى إحدى الهندسات التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لحساب الاستهلاك وخفض الفاقد الفنى والحد من السرقات.

ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد التجاري

وأشارت المصادر إلى أن الوزير ناقش الطرح الخاص بالاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.

وأكد الدكتور محمود عصمت اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة التعدي على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، وذلك فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين، مشيرا الى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل وغيرها للحفاظ على استدامة الكهرباء وتطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.