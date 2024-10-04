الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهلال يفقد حارسه ويستعيد مدافعه أمام أهلي جدة

محمد العويس
محمد العويس

يفقد نادي الهلال خدمات حارس مرماه الدولي السعودي محمد العويس قبل المواجهة المرتقبة ضد أهلي جدة ويلعب الهلال ضد أهلي جدة مساء السبت في كلاسيكو مرتقب ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وأعلن الهلال مغادرة محمد العويس إلى فرنسا بعد شعوره بآلام في الظهر وسيجري العويس فحوصات طبية لدى الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية في وقت سابق.

ومن المقرر أن يستمر الحارس الأساسي، المغربي ياسين بونو في حراسة مرمى الهلال خلال مواجهة أهلي جدة في المقابل تعافي حسان تمبكتي المدافع الدولي السعودي من الإصابة وبات جاهزا للمشاركة أمام أهلي جدة.

وتعرض تمبكتي للإصابة خلال فوز الهلال على الخلود 4-2 في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة بعدما حصد العلامة الكاملة خلال الجولات الخمسة الماضية.

فيما يتواجد أهلي جدة في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار نادي الهلال السعودي الهلال السعودي ترتيب دوري روشن

مواد متعلقة

كيف يمكنني مشاهدة مباراة الأهلي والعروبة بث مباشر في دوري روشن السعودي 2024؟

الأكثر قراءة

لقطات من حفل خطوبة مصطفى شوبير (صور)

أسعار سبائك الذهب في الأسواق اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

4 خطوات لاستخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء

مضبوطات بـ 12 مليون جنيه، التفاصيل الكاملة لحملة مكافحة المخدرات في الإسماعيلية

تقارير سعودية تكشف تفاصيل غياب طارق حامد أمام الشباب بالدوري السعودي

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

سواريز عن بيلسا: لا يقول صباح الخير للاعبين

البورصة المصرية، استقرار مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب

منوعات

المزيد

شركة روسية تخطط لإطلاق 160 قمرا صناعيا بحلول عام 2030

عالم يكشف كواليس رصد أقوى توهج على الشمس منذ عام 2017

مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، و50 مليار دولار تفصله عن ماسك

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالأسواق

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مباريات برشلونة المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، البراء بن معرور "أول من بايع وأول من صلى نحو الكعبة"

تفسير حلم استلام الراتب في المنام وعلاقته بكثرة الهموم والأزمات

ما هي الصاخة وعلاقتها بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية