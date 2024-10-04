تعرف على طاقم تحكيم قمة الكرة النسائية بين الأهلي والزمالك

كلفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكمة الدولية شاهندة المغربي بإدارة قمة الكرة النسائية بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة في افتتاح هذه النسخة من دورى كرة القدم للسيدات.

ويضم الطاقم المساعدتين الدوليتين جمالات أحمد ومى حسن، بعد اعتذار يارا عاطف لتواجدها خارج مصر.

يستضيف فريق الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي، في سنة أولى قمة كونها على صعيد كرة القدم النسائية، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية

تقام مباراة الأهلى والزمالك في الكرة النسائية على ملاعب الأبيض في ميت عقبة اليوم الجمعة في تمام الساعة 4 عصرا.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمباراة.