مياه سوهاج تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حفلها السنوي لتكريم أبناء العاملين المتفوقين علميًا في الشهادات العامة وأوائل الجامعات والعاملين الحاصلين على درجات علمية.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن الاحتفالية تأتى تقديرًا من الشركة لأبنائها العاملين حيث تم تكريم 22 من الحاصلين على مجموع أكثر من 95% بالشهادة الإعدادية و7 من الحاصلين على مجموع أكثر من 90% بالشهادة الثانوية وطالب حاصل على تقدير امتياز بالشهادة الجامعية وكذلك أحد العاملين الحاصلين على شهادة الدكتوراه فى فلسفة العلوم الكيميائية وذلك لترسيخ تقليد سنوي للاحتفال بأبناء العاملين المتفوقين علميًا.

تكريم مدير إدارة الطوارئ والأزمات

وأوضحت إنجي جمال مدير ادارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية أنه خلال الاحتفال تم تكريم مدير إدارة الطوارئ والأزمات لحصوله على الشهادة الدولية العامة للسلامة والصحة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية البريطاني بالمملكة المتحدة وكذلك العاملين بإدارة الخط الساخن 125 لدورهم فى تطوير منظومة الخط الساخن واستحداث خدمات جديدة تساهم فى تحقيق رضا المواطنين و67 من العاملين المتفوقين ببرنامج المسار الوظيفى والعاملين بإدارة سلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحى لحصولهم على المستوى الأول فى تقييم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لأداء مأمونية مياه الشرب والصرف الصحى عن العام 2023 /2024.