الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

2 Joker يحصل على تقييمات سيئة من الجمهور على موقع Rotten Tomatoes

JOKER 2، فيتو
JOKER 2، فيتو

 Joker 2، حصل فيلم الجوكر 2 "Joker: Folie à Deux"، على تقييمات سيئة، بلغت %37،  بعد مراجعة 500 شخص من الجمهور، علي موقع التقييمات الأشهير، Rotten Tomatoes.

وأكد عدد كبير من الجمهور أن فيلم الجوكر 2 "Joker: Folie à Deux"، يعتبر خيبة أمل كبيرة، وأنه لا يرتقي لمستوي الجزء الأول.

Image

العرض العالمي لفيلم Joker Folie A Deux

وأقيم العرض العالمي الأول  لفيلم Joker Folie A Deux، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

فيلم Joker 2،   بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر  عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.

العرض العالمي لفيلم Joker: Folie à Deux في لندن (صور)

مهرجان فينيسيا، أبطال Joker Folie A Deux في العرض العالمي الأول للفيلم (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

JOKER 2 Joker Joker Folie A Deux Joker Folie A Deux جاجا تقييم Joker

مواد متعلقة

توقعات بتحقيق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات افتتاحية تصل إلى 140 مليون دولار

خواكين فينيكس وليدي جاجا في العرض الخاص لفيلم Joker: Folie à Deux (فيديو)

الأكثر قراءة

لقطات من حفل خطوبة مصطفى شوبير (صور)

أسعار سبائك الذهب في الأسواق اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

4 خطوات لاستخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء

مضبوطات بـ 12 مليون جنيه، التفاصيل الكاملة لحملة مكافحة المخدرات في الإسماعيلية

تقارير سعودية تكشف تفاصيل غياب طارق حامد أمام الشباب بالدوري السعودي

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

سواريز عن بيلسا: لا يقول صباح الخير للاعبين

البورصة المصرية، استقرار مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب

منوعات

المزيد

شركة روسية تخطط لإطلاق 160 قمرا صناعيا بحلول عام 2030

عالم يكشف كواليس رصد أقوى توهج على الشمس منذ عام 2017

مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، و50 مليار دولار تفصله عن ماسك

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالأسواق

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مباريات برشلونة المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، البراء بن معرور "أول من بايع وأول من صلى نحو الكعبة"

تفسير حلم استلام الراتب في المنام وعلاقته بكثرة الهموم والأزمات

ما هي الصاخة وعلاقتها بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية