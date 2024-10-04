2 Joker يحصل على تقييمات سيئة من الجمهور على موقع Rotten Tomatoes

Joker 2، حصل فيلم الجوكر 2 "Joker: Folie à Deux"، على تقييمات سيئة، بلغت %37، بعد مراجعة 500 شخص من الجمهور، علي موقع التقييمات الأشهير، Rotten Tomatoes.

وأكد عدد كبير من الجمهور أن فيلم الجوكر 2 "Joker: Folie à Deux"، يعتبر خيبة أمل كبيرة، وأنه لا يرتقي لمستوي الجزء الأول.

العرض العالمي لفيلم Joker Folie A Deux

وأقيم العرض العالمي الأول لفيلم Joker Folie A Deux ، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

فيلم Joker 2، بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.