وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث التعاون مع سفير المغرب

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد آيت سفير المغرب بالقاهرة والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

العلاقات (المصرية - المغربية)

فى بداية اللقاء رحب الوزير "محمد صلاح" بالسيد سفير المملكة المغربية والوفد المرافق لسيادته، وتم التأكيد على متانة العلاقات (المصرية - المغربية) حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين رسميًا عام 1957، وخلال أكثر من 60 عامًا شهدت العلاقات السياسية بين البلدين، قدرًا مهمًا من التفاهم والتنسيق المستمر في ملفات العمل الوطني والإقليمي والدولي المشترك، كما تعاون البلدان في تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي (التي تحول اسمها لاحقا إلى منظمة التعاون الإسلامي)، كما أن السنوات الأخيرة جسدت إرادة الدولتين والقيادتين فى مصر والمغرب فى تعزيز العلاقات الثنائية بينهما فى كافة المجالات وبخاصة أن كل من مصر والمغرب دولة ذات تأثير كبير على الأصعدة العربية والإسلامية والإقليمية والأفريقية.

وقام خلال اللقاء وزير الدولة للإنتاج الحربى بإستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكدًا أن الوزارة تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى بمصر، كما أنه يتم إستغلال فائض الطاقات بالشركات والوحدات التابعة للوزارة لدعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وعقب ذلك تطرقت المباحثات بين الجانبين لمناقشة عدد من مجالات التعاون المقترحة، حيث تم التأكيد على الاستعداد لقيام وزارة الإنتاج الحربى من خلال الشركات التابعة بتلبية مطالب المملكة المغربية من أسلحة ومعدات وذخائر.

كما تم مناقشة إمكانية التعاون فى عدد من المجالات المدنية منها ( الأجزاء المغذية لصناعة السيارات، منتجات الصلب المخصوص " مدرفلات الصلب على البارد والساخن "، ألواح الطاقة الشمسية والكابلات الهوائية والأسلاك المعزولة وعدادات الكهرباء الذكية، محركات الديزل والمحركات الكهربائية ووحدات لحام الكهرباء وضواغط الهواء، أنظمة الرى الحديث ومعدات الميكنة الزراعية، مصانع تحويل المخلفات لطاقة وسماد عضوى، وحدات تنقية ومعالجة الصرف وتحلية المياه، المفرقعات الصناعية التى تستخدم فى أعمال الإنشاءات وشق الطرق).

الشركات المغربية وعقد شراكات تعاونية مع شركات الإنتاج الحربي

من جانبه أكد الدكتور محمد اَيت سفير المملكة المغربية بالقاهرة والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية، على قوة الروابط التاريخية وعلاقات التعاون المتميزة التي تجمع الشقيقتين مصر والمغرب في مختلف المجالات، تحت قيادة قائدي البلدين الملك محمد السادس ملك المغرب وأخيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية معربًا عن اهتمام العديد من الشركات المغربية بعقد شراكات تعاونية مع شركات الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني، خاصةً في ظل ما تتميز به الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وقدرات بشرية على أعلى مستوى فضلًا عن ما تتمتع به من سمعة طيبة وسرعة ودقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بمصر، الأمر الذي من شأنه المساهمة في إقامة شراكات صناعية واعدة بين الجانبين في مختلف المجالات.

وبدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأنه في نهاية اللقاء تم التأكيد على ترحيب وزارة الإنتاج الحربى باستقبال الوفود الفنية من الجانب المغربى لزيارة الشركات والوحدات التابعة للوزارة وتحديد مجالات التعاون بدقة لتقديم نموذج يحتذى به للتعاون المشترك بين الدول الإفريقية.

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربى المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير والمهندس مدحت شكرى رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي وإبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.