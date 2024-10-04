الأعلى للثقافة يطلق أمسية سينما النصر احتفاءً بانتصارات أكتوبر المجيدة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون بين الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية والمركز القومي للسينما؛ أمسية بعنوان (سينما النصر) ينظمها المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر.

عرض فيلم المحارب وعروض أخرى

وتتضمن الأمسية عرض فيلم المحارب أحمد بدوي - للمخرج عاطف شكري، من إنتاج المركز القومي للسينما 2015، والفيلم تسجيلي ينتمي إلى نوعية أفلام السيرة الذاتية ويتناول قصة بطولة الفريق" أحمد بدوي" أحد رموز حرب أكتوبر المجيدة، وذلك يوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر 2024 الساعة السابعة مساءً بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويعقب العرض ندوة مفتوحة حول الفيلم بمشاركة نخبة من النقاد الإعلاميين والفنانين.

تدير الندوة: الدكتورة سحر عبد العال – استشاري وطبيب الصحة الأسرية والنفسية

يشارك في الندوة الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما – مدير تصوير فيلم المحارب.

المخرج عاطف شكري – مخرج الفيلم - المهندس سعيد قطايف – أحد أبطال أكتوبر المجيدة – مهندس مساحة ورسام خرائط العمليات بحرب أكتوبر المجيدة.