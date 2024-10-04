الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الأعلى للثقافة يطلق أمسية سينما النصر احتفاءً بانتصارات أكتوبر المجيدة

أمسية سينما النصر.
أمسية سينما النصر. فيتو

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون بين الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية والمركز القومي للسينما؛ أمسية بعنوان (سينما النصر) ينظمها المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر.

عرض فيلم المحارب وعروض أخرى

وتتضمن الأمسية عرض فيلم المحارب أحمد بدوي - للمخرج عاطف شكري، من إنتاج المركز القومي للسينما 2015، والفيلم تسجيلي ينتمي إلى نوعية أفلام السيرة الذاتية ويتناول قصة بطولة الفريق" أحمد بدوي" أحد رموز حرب أكتوبر المجيدة، وذلك يوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر 2024 الساعة السابعة مساءً بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة. 

ويعقب العرض ندوة مفتوحة حول الفيلم بمشاركة نخبة من النقاد الإعلاميين والفنانين.
تدير الندوة: الدكتورة سحر عبد العال – استشاري وطبيب الصحة الأسرية والنفسية 
يشارك في الندوة الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما – مدير تصوير فيلم المحارب.
المخرج عاطف شكري –  مخرج الفيلم - المهندس سعيد قطايف – أحد أبطال أكتوبر المجيدة – مهندس مساحة ورسام خرائط العمليات بحرب أكتوبر المجيدة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

7 أكتوبر أسامة طلعت القومي للسينما المجلس الأعلى للثقافة المخرج عاطف شكري المركز القومي للسينما انتصارات أكتوبر المجيدة انتصارات اكتوبر المجيد انتصارات اكتوبر فيلم المحارب فيلم المحارب أحمد بدوي

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان خضر حسن

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، وهذه أسعار الخضراوات في سوق العبور

الأهلي يلتقي الزمالك اليوم في ديربي الكرة النسائية.. ميت عقبة تحتضن المواجهة التاريخية بالدوري.. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة

نصر أكتوبر يوقظ شعلة الإبداع داخل عمالقة الموسيقى المصرية (فيديوجراف)

مصدر بالأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة في مران الأحد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

بإجمالي 1.75 تريليون دولار.. أغنى 10 أثرياء في العالم حتى شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

شركة روسية تخطط لإطلاق 160 قمرا صناعيا بحلول عام 2030

عالم يكشف كواليس رصد أقوى توهج على الشمس منذ عام 2017

مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، و50 مليار دولار تفصله عن ماسك

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالأسواق

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بإجمالي 1.75 تريليون دولار.. أغنى 10 أثرياء في العالم حتى شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم استلام الراتب في المنام وعلاقته بكثرة الهموم والأزمات

ما هي الصاخة وعلاقتها بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية