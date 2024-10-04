أم خالد تتصدر التريند لهذا السبب
تصدرت البلوجر الشهيرة بأسم “أم خالد”، تريند موقع التدوينات القصيرة “X”، وذلك بعد ساعات من إعلان طلاقها.
في هذا السياق، قالت أم خالد عبر حسابها على موقع الصور الشهير “انستجرام”: "الفترة اللي فاتت كان فيه بيني وبين جوزي محمد مشاكل وأنا مش بتاعت تريندات.. وعمري ما كنت اتخيل اقولكم كدة والنصيب انتهى ودلوقتي بدور على بيت تاني ليا ولعيالي".
وأضافت: "ربنا يقويني ودعواتكم ليا ده نصيبي ومش عايزة تعليقات سلبية".
وكتبت في منشور آخر: "الناس اللي بتقولي الشقة من حقك طب لو الشقة مش بتاعته يبقى الحل إيه؟.. البيوت أسرار يا جماعة وأنا راضية بأي حاجة ربنا كتبهالي".
وتابعت: "الفترة الأخيرة كان فيه مشاكل بيني وبين زوجي محمد، وأنا مش بتاعة تريندات، ومش محتاجة أعمل تريند عشان أجيب مُشاهدات، وعمري ما كنت أتخيل إني أطلع أقولكم كدة.
واستكملت: "احنا نصيبنا خلاص انتهى ووقف ودلوقتي بدور على بيت تاني عشان أعيش فيه أنا وعيالي خالد وريان.. وليه مني كل التقدير والإحترام، لأني مشفتش منه غير كل حب وخير"
وأضافت: "ربنا يقويني على تربية عيالي ودعواتكم ليا، ويا رب أشوفهم أحسن الناس، وبلاش تعليقات سلبية، أنا مش عايزة أكون مُكتئبة، ده نصيبي، وأنا مؤمنة وبصلي وعارفة ربنا كويس".
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