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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة 25 فرش حشيش بالإسماعيلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة فايد الجزئية حبس (م. م)، عاطل، مقيم بقرية سرابيوم التابعة لنطاق دائرة المركز، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وردت معلومات للنقيب مصطفى البنا معاون مباحث مركز شرطة فايد، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، وعقب تقنين الإجراءات، ومن خلال إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة على أماكن تردد المتهم، ونجح النقيب مصطفي البنا معاون مباحث المركز في ضبط المتهم بمنطقة سرابيوم أثناء اختبائه في مزرعة، وبتفتيش المزرعة بعد إصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط 25 فرش حشيش، وهاتف محمول.

 


واعترف المتهم بحيازته للحشيش بقصد الاتجار، مستخدمًا الهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

 

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محكمة فايد الجزئية قرية سرابيوم مركز شرطة فايد

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