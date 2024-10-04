أحمد قندوسي يسدد في كل الشباك.. حكاية عرض الزمالك واللعب في الدوري الإنجليزي.. أزمة تجديد الإعارة في الأهلي.. ودور سامي قمصان في حسم الأمر

تحدث أحمد قندوسي، لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، عن كواليس خروجه من القلعة الحمراء، وموقفه من الانضمام إلى الزمالك.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "أشعر بحب جماهير الأهلي عندما أقابلهم في الشارع رغم عدم مشاركتي كثيرا مع الفريق، وجماهير الزمالك تعاملني باحترام".

وأضاف: "سامي قمصان هو من كان يتواصل معي من الأهلي بشأن خروجي للإعارة مجددا، ورفضت أكثر من عرض وأبلغتهم طالما سأخرج للإعارة مجددا سأنتقل إلى سيراميكا كليوباترا لأنني شعرت بالراحة وتأقلمت هناك".

وتابع: "سامي قمصان قال لي اختار ما تريده وأنا معك وأشكره كثيرا على مساعدتي، وبالفعل كان هناك عرض من زد وتواصل من الزمالك وبيراميدز مع وكيلي حال رحيلي عن الأهلي".

وواصل قندوسي: "تلقيت عرضا من فريق إنجليزي وكان عرضا كبيرا لكن أرفض الإفصاح عن اسم النادي، وسعدت بسبب ذلك العرض".

وعن إعارته مجددا لسيراميكا كليوباترا، أجاب قائلا: "لم أحزن بسبب قرار الأهلي برحيلي بخروجي من أجل مقعد اللاعب الأجنبي وقت تفاوضهم مع محمد بن رمضان، والأهم بالنسبة لي هو المشاركة".

أحمد القندوسي

وأضاف: "البعض يقول لي استمر في الأهلي حتى لو على مقاعد البدلاء من أجل تحقيق الألقاب، بالنسبة لي المشاركة أهم من أي شيء وأحزن عندما أجلس بديلا".

القندوسي يرفض الدكة فى الأهلي

وتابع: "حصلت على ثلاثة ألقاب فقط مع الأهلي، أريد حصد المزيد من البطولات ولكن عندما يكون لي بصمة وليس وأنا جالس على مقاعد البدلاء".

وأردف: "كنت سأرفض العودة للأهلي بعد الاتفاق مع سيراميكا كليوباترا بعد فشل صفقة بن رمضان، اخترت طريقي للموسم المقبل وأتمنى العودة للأهلي بعد نهاية الموسم المقبل".

وبشأن الانتقال إلى الزمالك مستقبلا، أوضح قندوسي: "أنا لاعب محترف وجماهير الزمالك تعاملني باحترام لكن أتوقع أن الأمر صعب حتى لا أخسر محبة جماهير الأهلي".

واختتم: "أتوقع أن ينافس سيراميكا كليوباترا على لقب السوبر المصري المقبل، هزمنا بيراميدز، بينما الأهلي والزمالك تغلبا علينا في آخر الدقائق لذلك الأمور متقاربة".