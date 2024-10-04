الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا الضربة الإسرائيلية على مقهى شعبي في طولكرم إلى 18 شهيدا

الضربة الإسرائيلية
الضربة الإسرائيلية على مقهى شعبي في طولكرم، فيتو

قالت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس إن 18 فلسطينيًّا على الأقل استشهدوا في ضربة إسرائيلية على مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية".

وأفادت أن "طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل مقهى شعبي في حارة الحمام في مخيم طولكرم أثناء وجود عدد من المواطنين".

وأشارت إلى أن "مركبات الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى المكان، حيث جرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم".

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصة "إكس" اندلاع النيران في الموقع الذي تعرض للقصف الإسرائيلي.

 

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مخيم طولكرم للاجئين الضفة الغربية وزارة الصحة الفلسطينية مقهى شعبي

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