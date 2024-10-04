خامنئي يؤم صلاة الجمعة لأول مرة منذ 5 سنوات، وهذا ما يحمله لـ حسن نصرالله

يؤم المرشد الإيراني علي خامنئي، المصلّين في صلاة الجمعة، في خطوة نادرة الحدوث، سيلقي خلالها خطبة قد تتطرّق إلى الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل، والتصعيد المتزايد بين طهران وحلفائها من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

وخطبة الجمعة هذه ستكون الأولى التي يلقيها المرشد الأعلى منذ حوالى 5 سنوات، وتأتي بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، بضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت مع قيادي في فيلق القدس الإيراني ويضا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران في ضربة نُسبت إلى إسرائيل في نهاية يوليو، وقبل ثلاثة أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس التي تدعمها إيران.

ويؤم المرشد، المصلين في جامع المصلّى الكبير للإمام الخميني في وسط طهران، وفق ما ذكر موقعه الإلكتروني الرسمي. وستلي الصلاة مراسم تكريم لحسن نصرالله.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنّ الهجوم الصاروخي الذي شنّه على إسرائيل، مساء الثلاثاء، هو ردّ على اغتيال كلّ من نصراالله وهنية، وقائد فيلق القدس في لبنان، عباس نيلفورشان.

والمرة الأخيرة التي أمّ فيها خامنئي صلاة الجمعة تعود إلى كانون الثاني 2020 بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قاعدة أمريكية في العراق ردّا على مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن حشودا تجمّعت، الخميس، في طهران قرب مقر السفارة الأميركية سابقا ملوحة بأعلام إيرانية ورايات حزب الله، ومندّدة بأ"الجرائم" الإسرائيلية في قطاع غزة وفي لبنان.

وكان خامنئي أعلن الحداد العام على نصرالله في إيران لمدة 5 أيام.