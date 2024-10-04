بعد الزيادة المفاجئة، أسعار سيارات هافال جوليان الجديدة 2025 في مصر لشهر أكتوبر

سيارات هافال، ارتفعت أسعار سيارات هافال جوليان فيس ليفت الجديدة في السوق المصري، بقيمة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف حتى 30 ألف جنيه.



أسعار سيارات هافال جوليان الجديدة 2025 الفيس ليفت خلال أكتوبر



وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية هافال كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت باسعار سيارات هافال جوليان كالتالي:



ستاندرد مليون و200 ألف جنيه بنفس السعر السابق.



ديلوكس مليون و280 ألف جنيه بنفس السعر السابق.



ديلوكس SR بسعر مليون و360 ألف جنيه بنفس السعر السابق.



هاي ديلوكس مليون و430 ألف جنيه بنفس السعر السابق.





محركات هافال جوليان2025 الفيس ليفت



زودت سيارات هافال بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 150 حصان. كما تتميز بحقيبة خلفية سعة 337 لتر. كما تأتي بالعديد من وسائل الأمان التي تشمل:



وسائل أمان هافال جوليان 2025 الفيس ليفت



- التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD

- الثبات الإلكتروني ESP

- مساعد الفرامل BA

- تثبيت مقاعد الأطفال في الخلف ISOFIX

- أنظمة HHC - HDC TCS - RMI - SCM - BOS - EBA - EPB - AVH - TPMS

مثبت سرعة

- إيموبلايزر

- إنذار ضد السرقة.

