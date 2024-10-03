كسر مفاجئ بخط مياه في منطقة كورنيش النيل بدمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، أنه نظرا لظروف خارجة عن إرادتها، لحدوث حدوث كسر مفاجئ منطقة كورنيش النيل بجوار بنك مصر والغرفة التجارية التابع لمركز صيانة مدينة دمياط، والذي نتج عنه انقطاع المياه عن جزء من مركز دمياط منطقة تقسيم المعلمين أبو هندية وتقسيم أبو زيد.

الدفع بمعدات الشركة من سيارات الكسح لشفط المياه

وأوضحت الشركة أنه جارٍ حاليًا الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر، موضحًا أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

اصلاح كسر مفاجئ بشارع كورنيش النيل بدمياط

وتم الدفع بكافة معدات الشركة من سيارات الكسح لشفط المياه وتسهيل الحركة المرورية.

وتواجد فريق من الفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن تحت إشراف ومتابعة ميدانية من اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.