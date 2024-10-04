ندياي: هذه نصائح شيكابالا وجوميز لي في الزمالك

أكد السنغالي سيدي ندياي، المنضم حديثا لنادي الزمالك، تواصله مع مواطنه إبراهيما نداي قبل انضمامه للقلعة البيضاء.

وقال نيدياي فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "تواصلت مع إبراهيما نداي قبل اتخاذ قرار الانضمام لنادي الزمالك وأكد لي بأنه نادي كبير".

وأضاف: "شيكابالا ودونجا أول من استقبلوني في الفريق الأول مع الزمالك، وشيكابالا نصحني بالتركيز والعمل بقوة في التدريبات".

وتابع: "جوميز عقد جلسة معي وطلبني بضرورة العمل بكل جدية من أجل حجز مكان أساسي في تشكيل الزمالك".

ندياي: الزمالك النادي الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن العشرين

وأضاف: "أعرف عن الزمالك بأنه النادي الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن العشرين وأتمنى حصد الألقاب مع القلعة البيضاء".

وأتم: "أعرف شيكابالا وزيزو من خلال المشاركة في البطولات الأفريقية وأيضا أتابع الدوري المصري".