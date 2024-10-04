دفاع مانشستر يونايتد أزمة كبرى في عهد تين هاج

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد يعاني من أزمة دفاعية حقيقية، منذ وصول المدرب الهولندي إيريك تين هاج إلى النادي في صيف 2022.



ويعيش الفريق الإنجليزي فترة عصيبة في عهد مدربه الهولندي، الذي لم يستطع تصحيح مساره في البطولات الكبرى.

وكان المان يونايتد متقدما بهدفين أمام بورتو، في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي مساء الخميس، لكن الأخير نجح في قلب النتيجة لصالحه 3-2 قبل أن ينقذ ماجواير المان يونايتد بالتعادل في الوقت بدل الضائع.



ووفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإنه لا يوجد فريق من البريميرليج، اهتزت شباكه بـ3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة، أكثر من اليونايتد منذ وصول تين هاج.

وأفادت بأن الشياطين الحمر استقبلوا 3 أهداف على الأقل في 24 مباراة بمختلف البطولات، وهو ما لم يتحقق مع أي مدرب سابق منذ تولي فيرجسون تدريب الفريق على الأقل عام 1986.

كما أضافت: "هذه هي المرة 31 التي يستقبل فيها اليونايتد هدفين على الأقل في مباراة واحدة منذ بداية الموسم الماضي، أكثر من أي فريق آخر بالبريميرليج".