الجمعة 04 أكتوبر 2024
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محافظات

حريق يلتهم سيارة ملاكي أعلى كوبري المحلة بالغربية

نشوب حريق هائل بسيارة
نشوب حريق هائل بسيارة في الغربية، فيتو

شهد طريق طنطا كفر الزيات بمحافظة الغربية نشوب حريق هائل داخل سيارة ملاكي أثناء سيرها.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الزيات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات المطافي وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وجرت السيطرة على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في القضية.
 

 

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