محمد إبراهيم: صدمت بمستوى إمام عاشور في السوبر ورفضت عرض بيراميدز

قال محمد إبراهيم لاعب فريق البنك الأهلي إنه تفاجأ وصدم بمستوى إمام عاشور المتراجع في مباراة السوبر الإفريقي.

وأضاف محمد إبراهيم خلال تصريحات تليفزيونية: "والد زوجتي زملكاوي وشاهدت معه مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي".

عبد الله السعيد كلمة السر في تتويج الزمالك بالسوبر

وواصل: "مباريات الأهلي والزمالك خارج التوقعات وله علاقة بيوم المباراة والزمالك سيطر علي اللقاء خاصة في الشوط الثاني".

وأكمل:" عبد الله السعيد من أسباب تتويج الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي".

وتابع:" الزمالك اصبح يمتلك وسط ملعب قوي ومختلف والفريق الأبيض قدم مباراة كبيرة".

عبدالله السعيد، فيتو

تراجع مستوى إمام عاشور

وأردف: "تفاجأت بتراجع مستوى إمام عاشور في مباراة السوبر الأفريقي وناصر منسي مفاجأة السوبر الإفريقي".

وأكمل: "عمر جابر يستحق الانضمام لقائمة المنتخب الوطني ومن فترة طويلة وليس الآن".

واختتم:" شيكابالا من اللاعبين العشرة ووقفوا بجواري كثيرا في بدايتي".

الزمالك تواصل معي ورفضت عرض بيراميدز

وكشف محمد إبراهيم لاعب نادي البنك الأهلي عن تفاصيل تواصل مسؤولو الزمالك معه وسبب رفضه الرحيل إلى بيراميدز.

وتابع محمد إبراهيم: "الزمالك تواصل معايا من سنة وكنت مرتبط بعقد مع سيراميكا كليوباترا ومكنش في ايدي حاجة أعملها".

وأضاف: “بيراميدز تواصلوا معي وهم شخصيات محترمة وكانوا ينتظرون عدم تجديد عقدي للانتقال لهم ولكني فضلت التجديد في سيراميكا كليوباترا”.