الأوقاف تعلن خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم الجمعة

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 25 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله، منها 19 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطوير.

ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 245 مسجدًا، منها 198مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و47 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014 حتى تاريخه 12326 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و443 مليون جنيه.



خريطة افتتاح المساجد الجديدة

في الشرقية تم إحلال وتجديد مسجد روض سلمى، عزبة روض سلمى، مركز أبو حماد، ومسجد مندلية الصغيرة، قرية مندلية الصغيرة، مركز كفر صقر، ومسجد آل حمادة الكبير، مركز فاقوس، و مسجد الأنصار، قرية الزوامل، مركز بلبيس.



وفي أسيوط تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة أبو حميد، منقباد، مركز أسيوط، ومسجد أبو بكر الصديق، نجع مبارك، مركز ديروط.

وفي البحيرة تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن، عزبة الفالوجا، قرية الحاجر، مركز كفر الدوار، ومسجد الرحمن العموري، قرية الوفائية، مركز الدلنجات، ومسجد الإيمان، قرية قافلة، مركز أبو حمص.



وفي الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد التقوى الزراعوة، ترسا، سنورس، ومسجد الفاروق عمر، عزبة جبريل الربيعي، طامية أول، و مسجد السبيل، دمشقين.

وفي أسوان تم إحلال وتجديد مسجد المريناب، قرية المريناب قبلي، مركز إدفو.

وفي سوهاج تم إحلال وتجديد مسجد الإيمان، عزبة الحيط، القرعان، جرجا.

وفي الإسكندرية تم إحلال وتجديد مسجد اللواء كمال حسني، جانبية ثلاثة، أرض الشرطة، برج العرب.



وفي قنا تم إحلال وتجديد مسجد عثمان أحمد رضوان، قرية سلاجة، مركز نجع حمادي، وصيانة وتطوير مسجد الروضة، حاجر الجبل، دندرة، ومسجد السلام، عرب العزازية، حاجر الجبل، الترامسة، و مسجد النور، خور أبو عايد، العركي، فرشوط، ومسجد سعد الأكبر، الحاج سلام، فرشوط.



وفي المنيا تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن الجديد، قرية السحالة، مركز أبو قرقاص، وصيانة وتطوير مسجد الصالح، منشأة حلفا، مركز العدوة.

وفي كفر الشيخ تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب، قرية العباسي، بلطيم، وصيانة وتطوير مسجد عصام الدين، القن، سيدي سالم.

وفي الجيزة تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب، قرية الفهميين، بالصف.