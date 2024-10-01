وزير الأوقاف يستقبل أمين عام مجمع البحوث الإسلامية لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية.

وهنأ وزير الأوقاف أمين عام مجمع البحوث الإسلامية على ثقة فضيلة الإمام الأكبر وتعيينه أمينًا عامًا لمجمع البحوث الإسلامية، مؤكدًا أن هذا الاختيار صادف أهله؛ سائلًا الله تبارك وتعالى أن يوفقه في أداء هذه الأمانة الكبيرة، وأن يسدد خطاه في أداء رسالته.

الأزهري يؤكد دعم وزارة الأوقاف للمحاور السبعة الشاملة لمجمع البحوث الإسلامية

وأكد وزير الأوقاف دعم وزارة الأوقاف للمحاور السبعة الشاملة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» لبناء الإنسان، بما يجسد اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ببناء الإنسان المصري.

وأضاف وزير الأوقاف أنه على أتم الاستعداد لدعم هذه المحاور والتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية في تنفيذها من خلال تعزيز القوافل الدعوية للمناطق الأكثر احتياجًا وإطلاق الحملات التوعوية؛ لتوعية الشباب بأهمية مواجهة الظواهر السلبيَّة.

من جانبه وجه أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الشكر لوزير الأوقاف على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن التعاون بين أبناء المؤسسة الدينية مستمر وممتد.

وأشار أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إلى أن المحاور السبعة الشاملة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تتعاضد مع المحاور الاستراتيجية الأربعة لوزارة الأوقاف لتحقيق ما نصبوا إليه ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» لبناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.