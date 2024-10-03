الدحيح يتصدر ترند يوتيوب عالميا بفضل كوكب الشرق أم كلثوم

على مدار الـ 24 ساعة الماضية احتل البلوجر أحمد الغندور وبرنامجه الدحيح، مختلف ترندات السوشيال ميديا والمنصات الرقمية، بفضل حلقته عن كوكب الشرق أم كلثوم، والتي جاءت معنونة بـ«أم كلثوم فى باريس».

أم كلثوم فى باريس

وتصدرت حلقة الدحيح الخاصة بكوكب الشرق الأعلى تداولا ومشاهدة خلال موقع يوتيوب، وتخطت المليون مشاهدة خلال ساعات من عرضها، واحتلت الحلقة مكانة كبيرة بمنصة يوتيوب عربيا وعالميا.

وتتضمن الحلقة عرضا لنكسة 1967 حيث تحولت أم كلثوم من مطربة شهيرة إلى أيقونة وطنية من خلال مساهمتها في المجهود الحربي.

وقامت بجمع التبرعات لإعادة بناء الجيش ورفع الروح المعنوية للمصريين والعرب بعد الهزيمة عبر سلسلة حفلات في الوطن العربي وأوروبا، بما في ذلك حفل تاريخي على مسرح الأوليمبيا في باريس التي توجد بها أكبر جالية يهودية في أوروبا، وتسيطر عليها المنظمات الصهيونية.. جاءت الحلقة بكتابة أحمد الفخراني وإخراج محمد طارق.

كوكب الشرق

يذكر أن "كوكب الشرق" السيدة أم كلثوم رحلت عن عالمنا في فبراير عام 1975، ولكنها لا تزال تتربع على عرش الغناء في العالم العربي.

وتعد من أبرز مطربي القرن العشرين، حيث بدأت مشوارها الفني في سن الطفولة، وتربعت على عرش الغناء... وتغنّت للعديد من عمالقة التلحين، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي ورياض السنباطي، ومن أبرز من تغنّت بكلماتهم الشاعر أحمد رامي ومأمون الشناوي وغيرهم.

قدّمت للسينما 6 أفلام، أبرزها وداد، وساهمت في المجهود الحربي في أعقاب حرب 67، حيث أحيت حفلين تاريخيين على مسرح الأولمبيا في فرنسا.