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إعلان هام لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المرشحين للبعثات بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات سفر السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المرشحين على الخطط السابقة للبعثات (2019-2022)، وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر القادم.

 

إعلان هام لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المرشحين للبعثات بجامعة عين شمس 

وفي هذا السياق، أكد  الدكتور عبدالله سامي، المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة، على أهمية إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة في الوقت المحدد، بما في ذلك الحصول على الموافقات الرسمية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة للبعثات، وكذلك تجديد أي موافقات منتهية الصلاحية. يجب على السادة المرشحين التأكد من استيفاء هذه الموافقات قبل مواعيد السفر المحددة لضمان استكمال عملية السفر بنجاح.

وناشد جميع المرشحين الالتزام بهذه المواعيد لضمان سير إجراءات السفر دون تأخير.

 

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