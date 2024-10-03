الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رياضة

أول إجراء من المقاولون بعد شكوى قيد وهمية للاعبين ناشئين

نادي المقاولون
نادي المقاولون

كشف نادي المقاولون العرب عن تلقيه شكوى من أحد أولياء الأمور تفيد بوقوعه فريسة لعملية نصب من أشخاص لا يعملون في النادي، للحصول على أموال بوعد قيد لاعبين في قوائم فرق قطاع الناشئين وهو ما ثبت لولي الأمر أنه عملية نصب ممنهجة من أشخاص لا ينتمون للنادي وحصلوا منه على مبلغ مالي حتى انقطع الاتصال بهم في النهاية.

أول إجراء من المقاولون بعد شكوى قيد وهمية للاعبين ناشئين 

 
وقال النادي في بيان: فور تلقي النادي تفاصيل الواقعة وأسماء ممن احتال صفة واسم نادي المقاولون العرب والتأكد من الواقعة قرر النادي مقاضاة الأسماء المشار إليها في الشكوى وملاحقة كل من ينتحل صفة أو اسم نادي المقاولون العرب للتحايل على أولياء الأمور وسيتصدى النادي من خلال الإجراءات القانونية لكل هؤلاء محذرا من التعامل مع أي شخص أو دفع أي مبلغ مالي خاصة أن النادي لا يتقاضى أموالا نظير قيد لاعبيه في فرق قطاع الناشئين المختلفة.


وناشد النادي كل أولياء الأمور بعد الانسياق وراء أي صفحات مزيفة أو منتحلي الصفة حتى لا يقعوا فريسة لعمليات نصب.

 

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