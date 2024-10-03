أول إجراء من المقاولون بعد شكوى قيد وهمية للاعبين ناشئين
كشف نادي المقاولون العرب عن تلقيه شكوى من أحد أولياء الأمور تفيد بوقوعه فريسة لعملية نصب من أشخاص لا يعملون في النادي، للحصول على أموال بوعد قيد لاعبين في قوائم فرق قطاع الناشئين وهو ما ثبت لولي الأمر أنه عملية نصب ممنهجة من أشخاص لا ينتمون للنادي وحصلوا منه على مبلغ مالي حتى انقطع الاتصال بهم في النهاية.
أول إجراء من المقاولون بعد شكوى قيد وهمية للاعبين ناشئين
وقال النادي في بيان: فور تلقي النادي تفاصيل الواقعة وأسماء ممن احتال صفة واسم نادي المقاولون العرب والتأكد من الواقعة قرر النادي مقاضاة الأسماء المشار إليها في الشكوى وملاحقة كل من ينتحل صفة أو اسم نادي المقاولون العرب للتحايل على أولياء الأمور وسيتصدى النادي من خلال الإجراءات القانونية لكل هؤلاء محذرا من التعامل مع أي شخص أو دفع أي مبلغ مالي خاصة أن النادي لا يتقاضى أموالا نظير قيد لاعبيه في فرق قطاع الناشئين المختلفة.
وناشد النادي كل أولياء الأمور بعد الانسياق وراء أي صفحات مزيفة أو منتحلي الصفة حتى لا يقعوا فريسة لعمليات نصب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.