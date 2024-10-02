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المقاولون 2005 يفوز على القناة بثلاثية في دوري الجمهورية

المقاولون 2005
المقاولون 2005

دوري الجمهورية للشباب، فاز فريق شباب المقاولون العرب مواليد 2005 على نظيره بنادي القناة بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2025/2024.

أحرز ثلاثية المقاولون ياسين ياسر وعاطف باشا وكريم على يونس.

يقود المقاولون 2005 المدير الفني  محمد عبد العزيز زيزو، ويعاونه سعد عبد الباقي ومدرب حراس المرمى تونسي ابو الليل ومخطط أحمال التدريب دكتور نادر نشأت وإداري الفريق الكابتن هاني عدلي وأخصائي إصابات الملاعب احمد السيد.

نظام بطولات دوري الجمهورية 

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام بطولات دوري الجمهورية للناشئين والشباب القسم الأول لمواليد 2005 و2007 و2008 و2009 و2010 استعدادا للموسم الجديد 2024-2025.

يتم تنظيم بطولتي الجمهورية للشباب مواليد 2005- 2007 من مرحلتين كالآتي:-
 المرحلة الأولى:
تنظیم دوري من دور واحد لـ ۲۰ فريقا بإجمالي (۱۹) جولة

المرحلة الثانية:
الأندية أصحاب المراكز العشر الأوائل يتم تنظيم دوري من دور واحد باجمالي (۹) جولات لتحديد بطل المسابقة وتحديد الترتيب من الأول إلى العاشر الأندية أصحاب المراكز من الحادى عشر إلى العشرين يتم تنظيم دوري من دور واحد بإجمالي (۹) جولات لتحديد ترتيب الفرق من المركز الحادي عشر إلى المركز العشرين وتحديد الفرق الهابطة الى دورى المحترفين المواليد 2005-2007 الموسم القادم.

وتنتقل الفرق إلى المرحلة الثانية بنفس رصيد النقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى وبنفس حالات الإنذار والطرد.

نظام بطولات  الجمهورية ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

ويتم تنظيم بطولات الناشئين والشباب المواليد ۲۰۱۰۰۲۰۰۹۰۲۰۰۸ دوري من دورين لكل مرحلة سنية. في حالة انتهاء المباريات بالتعادل يتم الاحتكام الى ركلات الجزاء الترجيحية والفريق الفائز يحصل على نقطة إضافية.

الترتيب العام للفرق في دوري الجمهورية

ويتم ترتيب الفرق تنازليا بناء على عدد النقاط التي حققها كل فريق، بحيث يتصدر المسابقة الفريق صاحب أعلى عدد من النقاط.

تحديد بطل المسابقة والترتيب ومراكز الصعود والهبوط

بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للفرق تنازليًا على النحو التالي:-
النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهما لتحديد  الفريق الفائز.

في حالة تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط يطبق. الآتي:- بين الفرق المتساوية، مبارياتهم معا معا وكان الدوري بـ يتم عمل. جدول فيما بينهم  لتحديد الترتيب.

 

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