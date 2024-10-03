آية سماحة تكشف عن فيلم جديد مع أحمد مالك (فيديو)

كشفت الفنانة آية سماحة عن مشروعها الفني القادم بعد دورها في مسلسل “عمر أفندي”.

وقالت آية سماحة خلال لقائها مع المذيعة إنجي علي ببرنامج أسرار النجوم عبر إذاعة نجوم أف أم: “أحضر حاليا لفيلم مع أحمد مالك يحمل اسم “6 أيام” وهو من إخراج كريم شعبان، وسعيدة جدا بهذه التجربة المختلفة”.

وعبرت الفنانة آية سماحة عن سعادتها بالدور الذي قدمته في مسلسل “عمر أفندي”، والذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا.

وقالت آية سماحة: “أعتبر هذا الدور نقطة تحول في مسيرتي، رغم ما قدمته من قبل من أدوار عديدة”.

وأضافت آية سماحة أن نهاية المسلسل كانت واقعية جدا ومنطقية.

أبطال مسلسل عمر أفندي

ومسلسل عمر أفندي مكون من 15 حلقة، وهو بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.