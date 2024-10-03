قرارات النيابة لفك لغز سقوط فتاة من الطابق الرابع بأكتوبر

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في واقعة سقوط فتاة من شرفة مسكنها بالطابق الرابع بمساكن عثمان بأكتوبر.

وأمرت النيابة باستدعاء أسرة الفتاة لسماع أقوالها، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما كلفت بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

بينت التحقيقات الأولية سقوط فتاة تدعى "شادية.خ." 23 سنة من الطابق الرابع بالعقار رقم 17 في ظروف غامضة.

سقوط فتاة من علو بالجيزة

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي مصابة إثر ادعاء قوط من علو.