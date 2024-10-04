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اقتصاد

87.2 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة بتداولات نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع  نسبة 87.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.3% والعرب على 5.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 89.4 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 109.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 


والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.0% وسجل العرب 6.7% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1,204.0 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,893.1 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات،  الخميس 3 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 49 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56%  عند مستوى 39174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23%  عند مستوى 13751 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51%  عند مستوى 7556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 10784 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.09%  عند مستوى 3219 نقطة.

 

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