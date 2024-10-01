الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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حوادث

استدعاء زوج سيدة قفزت من الطابق الرابع خوفا من تعديه عليها بأكتوبر

مصرع سيدة، فيتو
مصرع سيدة، فيتو

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في مصرع سيدة قفزت من الطابق الرابع، في منطقة أكتوبر بالجيزة، وأمرت النيابة باستدعاء زوجها لسماع أقواله.

وكشفت التحقيقات أن السيدة أثناء هروبها من زوجها الذي كان يتعدى عليها، بعد مشادة كلامية بينهما، قفزت من الطابق الرابع وفي أثناء سقوطها، اصطدمت بسيخ حديدي بأحد الطوابق السفلية، فاخترق السيخ بطنها.

 

سقوط سيدة في أكتوبر 

البداية بتلقى مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثان، يفيد سقوط سيدة من مكان مرتفع وإصابتها، بعد سقوطها على سيخ حديدي بأحد الطوابق.

 

وبإجراء التحريات، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليها تُدعى “ميرفت.ر” (26 عامًا)، ربة منزل وزوجها، حاول خلالها الاعتداء عليها، فقفزت من شرفة البلكونة، وتم إصابتها بجرح نافذ بالبطن ونزيف داخلي وكسور وكدمات وحالتها حرجة، وتم نقلها إلى المستشفى.

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 

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نيابة الجيزة الجيزة مدير مباحث الجيزة قسم شرطة اكتوبر ثان

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