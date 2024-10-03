الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيرته السلوفينية لتبادل الرؤى بشأن الأوضاع الإقليمية

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى ووزير خارجية سلوفينيا، فيتو

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم اتصالًا هاتفيًا من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا "تانيا فايون".

وأشاد الوزير عبد العاطي بتطور العلاقات المصرية- السلوفينية في ظل ما يجمع البلدين من علاقات مميزة، وكذا على ضوء نتائج الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، والتي كان آخرها زيارة الوزيرة السلوفينية لمصر في مايو الماضي، واللقاء الثنائي بين الوزيرين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا.

 

تطورات الوضع في لبنان ومستجدات الأحداث في غزة

كما تبادل الجانبان الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الخاصة بالوضع في لبنان ومستجدات الأحداث في غزة، حيث استعرض وزير الخارجية رؤية مصر إزاء التصعيد الأخير وانعكاساته الخطيرة على المنطقة، مؤكدًا على الأهمية التي توليها مصر للتنسيق مع سلوفينيا في إطار عضويتها بمجلس الأمن، فضلًا عن تثمين الموقف السلوفيني المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

مصر ليست دولة قليلة الحيلة.. رسائل وزير الخارجية بشأن سد النهضة (إنفوجراف)

كلمة نارية لـ وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأوضاع فى المنطقة فلسطين غزة سلوفينيا وزيرة الشئون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا تانيا فايون د بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة الجمعية العامة للامم المتحدة

مواد متعلقة

مصر ليست قليلة الحيلة، وزير الخارجية يكشف موقف الدولة من أزمة سد النهضة

كلمة نارية لوزير الخارجية أمام الأمم المتحدة، عبد العاطي: إثيوبيا تصر على التعنت والتسويف، العدوان الإسرائيلي وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

بدر عبد العاطي: إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية والأعراف الدولية وما تقوم به مخزٍ للمجتمع الدولي

الأكثر قراءة

بعد زيادة أسعار الشرائح، 6 نصائح من الكهرباء للتوفير في الفاتورة الشهرية

قصة طرح شهادة استثمار ذات العائد 35 % من بنك الإسكندرية 2024

ليفربول يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار على صفحة النادي الرسمية

قتله بمقص، مباحث الأقصر تحل لغز العثورعلى جثة شاب بالزراعات

"الخوف دفعني للقفز من السيارة"، أقوال سيدة حاول سائق التحرش بها في الشروق

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارًا لرئيس الوزراء

ليفربول يشيد بالإنجاز التاريخي لـ محمد صلاح: الصمت في حرم الجمال جمال

منوعات

المزيد

تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-5" الفضائي لعام 2026

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هيلين" بالولايات المتحدة لـ 191 شخصا

توقعات بتحقيق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات افتتاحية تصل إلى 140 مليون دولار

صدق أو لا تصدق، تأثير فيروس كورونا يصل إلى القمر، ماذا وجد العلماء؟

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أكشن ورومانسي وشعبي.. مسلسلات رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان في الحياة

ما الفرق بين "يا ربنا" و"يا الله"؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، عَمْرو بن سَلِمة، "أمَّ قومه وهو طفل"

المزيد
الجريدة الرسمية