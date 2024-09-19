فيرتز يسجل هدفا تاريخيا لـ ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

نجح فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن، في وضع فريقه في المقدمة أمام فينورد روتردام الهولندي، على ملعب الأخير في االجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا أوروبا.

وتقدم فريق باير ليفركوزن الألماني على مضيفه فينورد الهولندي بنتيجة 0/4، في الشوط الأول في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف الأول من فيرتز بعد مرور 5 دقائق من بداية اللقاء، بعد تمريرة حاسمة من زميله روبرت أندريش.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن هدف فيرتز (بعد 5 دقائق) هو أسرع هدف سجله الفريق الألماني خارج أرضه عبر تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.

ويشارك ليفركوزن في دوري الأبطال، بعد تتويجه بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه.

وهذه هي المشاركة الأولى للإسباني تشابي ألونسو في دوري أبطال أوروبا كمدرب، ولكنه يملك مسيرة مميزة في البطولة كلاعب، حيث سبق وأن توج باللقب مرتين عامي 2005 و2014.