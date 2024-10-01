مواصفات سيارات بايك BJ60 موديل 2025 العائلية بعد طرحها

طرحت بايك، سيارتها بايك BJ60 أكبر سيارة للطرق الوعرة، ذات 5 مقاعد و7 مقاعد، والمصابيح الخلفية بتقنية إضاءة LED، بالإضافة لباب الصندوق الخلفي الكهربائي بمساحة تخزين تبلغ 1836 لتر، ومساحات للزجاج الخلفي.

بايك BJ60 موديل 2025 الجديدة كليًا



وتأتي سيارات بايك بأبعاد بايك BJ60 هي الطول 5040 ملم، العرض 1955 ملم، الارتفاع 1925 ملم، قاعدة العجلات 2820، الوزن 2295 كجم، والخلوص الأرضي 215 ملم. زاوية الاقتراب 30 درجة وزاوية المغادرة 24 درجة، معيار الخوض في المياه 750 ملم.

مواصفات للمقصورة الداخلية لسيارات بايك BJ60 الداخلية



المقصورة الداخلية لسيارة بايك BJ60 تم تجهيزها بالعديد من التجهيزات التقنية الهامة للحصول على تجربة قيادة مميزة ومريحة، حيث نجد شاشة معلومات ترفيهية بقياس 12.8 بوصة مع نظام صوتي مكون من 12 سماعة ومضخم صوت هارمان انفينيتي، وشاشة عدادات 10.25 بوصة وشاشة عرض على الزجاج الأمامي “HUD”.



وتتميز بايك BJ60 بتجهيزها بنظام دفع رباعي متكامل 4WD مع دبل ثقيل وخفيف وديفلوكات ثلاثية ونظام زحف وأنظمة قيادة متعددة على كل الطرق، كما تنطلق قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2.0T لتر تيربو (بالإضافة إلى طاقة هجينة خفيفة 48 فولت) بقوة قصوى تبلغ 196 كيلووات (263 حصانا) مع عزم دوران شامل يبلغ 450 نيوتن متر.