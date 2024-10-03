الخميس 03 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

محافظة الجيزة تناشد المواطنين استكمال إجراءات التصالح لعدم إلغاء طلباتهم

مخالفات البناء
مخالفات البناء

وجهت محافظة الجيزة تحذيرًا عاجلًا إلى جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء وفقًا للقوانين 17 لسنة 2019 و187 لسنة 2023، محذرةً من أن عدم استكمال الإجراءات المطلوبة سيؤدي إلى إلغاء طلباتهم.

وأكدت المحافظة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المخالفين الذين اكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح، ولم يكملوا باقي الخطوات، بما في ذلك إلغاء نموذج (3) ورفض طلب التصالح وإزالة المخالفة. 

كما ستقوم المحافظة بمخاطبة الجهات القضائية لاستئناف الدعوى ضد المخالفين الذين لم ينهوا إجراءات التصالح، وذلك لإصدار الأحكام القضائية اللازمة ضدهم.

آخر موعد لاستكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لنطاق سكنهم لاستكمال الإجراءات المطلوبة للتصالح، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية الأسبوع المقبل. وحذرت المحافظة من أن عدم الاستجابة لهذا النداء سيؤدي إلى فقدان المواطنين لحقهم في التصالح وفقدان العقارات المخالفة.

ودعت المحافظة المواطنين إلى الاستفادة من المزايا التي يوفرها قانون التصالح الجديد، والذي يهدف إلى تنظيم البناء وتقنين الأوضاع، وحثت الجميع على التعاون مع الأجهزة المعنية لإنهاء هذا الملف.

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