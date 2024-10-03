الخميس 03 أكتوبر 2024
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محافظ الجيزة يطلع علي خطة تقليل الكثافة بالمدارس

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو
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أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن مديرية التربية والتعليم حققت نجاحات ملموسة في تحسين جودة العملية التعليمية، حيث تمكنت من تنفيذ العديد من المبادرات التي أسهمت في رفع مستوى الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين.

تقليل الكثافات الطلابية بالفصول الدراسية بمدارس الجيزة

وأوضح النجار أن أبرز هذه المبادرات هو نجاح المديرية في تقليل الكثافات الطلابية بالفصول الدراسية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي شملت زيادة عدد الفصول، أو تطبيق نظام الفترتين.

كما حرصت المديرية على توفير الكتب الدراسية لجميع الطلاب بجميع المراحل التعليمية في مواعيدها المحددة، وذلك لضمان حصول جميع الطلاب على فرص متساوية في التعلم.

وفي إطار سعيها لتوفير بيئة تعليمية مناسبة، قامت المديرية بتوفير العدد الكافي من المدرسين بكافة التخصصات، وذلك من خلال أنظمة التعاقد المختلفة، بالإضافة إلى الاستعانة بالكفاءات من المعلمين المحالين للمعاش.

ومن جانبه أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على أهمية هذه الإنجازات في تحسين جودة التعليم، مشيرًا إلى أن المديرية ستواصل جهودها لتطوير العملية التعليمية وتوفير أفضل الخدمات للطلاب والمعلمين.

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