أمين الفتوى يرد على سؤال بشأن الغيرة الزائدة: عدم استقرار نفسي (فيديو)

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول أنها مخطوبة لشخص عنده غيرة شديدة، وصلت إنه يغير من إخوتها، وكذلك من زوج عمتها الذي بات عندهم في يوم، وكذلك قال لها عن الشحات عاجبك بتبصى له، فما الحل معه؟.

أمين الفتوى يوضح كيف تتعامل الفتاة مع الخطيب الغيور

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، أن "هذا الشخص يظهر غيرته بشكل غير مبرر، مما يجعلنا في مرحلة من الهدوء ويجب الاطمئنان على مستقبل الفتاة، سواءً إذا تزوجت هذا الشخص أو إذا غنى الله كل منهما من سعته، كل واحد يجب أن يذهب في حاله".



وأشار إلى أن "هذا الرجل ليس له ولاية على هذه الفتاة، وهو ليس زوجًا بعد، بل مجرد خاطب، ورغم ذلك يحدد لها أين تبيت وأين لا تبيت، وما إذا كان يمكنها الذهاب عند عمتها أم لا".

وأبدى قلقه من تصرفات هذا الخطيب، الذي يبدو أنه "نفسيًا غير مستقر"، حيث سأل الفتاة في الشارع: "لماذا تنظرين إلى الشحات؟ هل يعجبك؟" وهو ما يدل على عدم استقرار نفسي يتطلب التفكير الجاد في هذه العلاقة.